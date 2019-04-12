Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 12:46

Дебаты. Полиции на Олимпийском будет больше, чем во время ЛЧ

Дебаты. Полиции на Олимпийском будет больше, чем во время ЛЧ - Фото
Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МВД сообщают, что меры безопасности будут беспрецедентные

Реклама
Реклама

Если дебаты кандидатов в президенты пройдут на НСК Олимпийский, то меры безопасности будут беспрецедентные – выше, чем во время футбольного чемпионата Лига чемпионов. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"…наш призыв (к тем, кто собирается идти на дебаты – ред.): никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для причинения вреда кому-либо", - сказал он.

Реклама

Шевченко уточнил, что у полиции есть опыт работы на Олимпийском, однако беспрецедентные меры предосторожности будут введены, потому что мероприятие именно такого формата – дебаты кандидатов в президенты – там будет проходить впервые.

Полиция будет находиться в большем количестве локаций и зон. Проверки при входе на стадион будут более тщательные.

11 апреля президент Петр Порошенко пришел на телеканал 1+1 и вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты "прямо сейчас".

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, дебаты, мвд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 