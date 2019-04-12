Дебаты. Полиции на Олимпийском будет больше, чем во время ЛЧ

Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если дебаты кандидатов в президенты пройдут на НСК Олимпийский, то меры безопасности будут беспрецедентные – выше, чем во время футбольного чемпионата Лига чемпионов. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"…наш призыв (к тем, кто собирается идти на дебаты – ред.): никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для причинения вреда кому-либо", - сказал он.

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Шевченко уточнил, что у полиции есть опыт работы на Олимпийском, однако беспрецедентные меры предосторожности будут введены, потому что мероприятие именно такого формата – дебаты кандидатов в президенты – там будет проходить впервые.

Полиция будет находиться в большем количестве локаций и зон. Проверки при входе на стадион будут более тщательные.

11 апреля президент Петр Порошенко пришел на телеканал 1+1 и вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты "прямо сейчас".