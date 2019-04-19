Дебаты. Порошенко напомнил Зеленскому об Укрнафте и Коломойском

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Кандидат в президенты Петр Порошенко в ходе дебатов на НСК Олимпийский напомнил своему конкуренту Владимиру Зеленскому о конфликте его партнера Игоря Коломойского в ситуации с Укрнафтой.

Комментируя вопрос Зеленского об "отрубленных руках" коррупционеров, Порошенко спросил: "А когда ваш партнер, бизнес-партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения от правоохранительных органов Украины и всего мира, на 30 млрд Укрнафты... А как вы ему руку пожимаете? И не будете ли ему рубить руки?"

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