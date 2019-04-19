Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 19:40

Дебаты. Порошенко напомнил Зеленскому об Укрнафте и Коломойском

Дебаты. Порошенко напомнил Зеленскому об Укрнафте и Коломойском - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В ходе дебатов, отвечая на вопрос об отрубленных руках коррупционеров, Порошенко напомнил о махинациях Коломойского с Укрнафтой

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Петр Порошенко в ходе дебатов на НСК Олимпийский напомнил своему конкуренту Владимиру Зеленскому о конфликте его партнера Игоря Коломойского в ситуации с Укрнафтой.

Комментируя вопрос Зеленского об "отрубленных руках" коррупционеров, Порошенко спросил: "А когда ваш партнер, бизнес-партнер, который обокрал Украину, имея обоснованные подозрения от правоохранительных органов Украины и всего мира, на 30 млрд Укрнафты... А как вы ему руку пожимаете? И не будете ли ему рубить руки?"

Реклама

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

Отправить:
Распечатать:
Теги: дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы, укрнафта, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 