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18.04.2019, 15:04

Дебаты: Суспільне ожидает решения ЦИК о времени начала дебатов

Дебаты: Суспільне ожидает решения ЦИК о времени начала дебатов - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Время национальных дебатов 19 апреля на Суспільном могут изменить

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Суспільне ожидает от Центральной избирательной комиссии решения о времени начала дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире вещателя. Об этом сообщил глава правления Суспільного Зураб Аласания Facebook.

По его словам, речь идет об изменении времени дебатов на час позже.

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"Следующий апдейт ожидаю с минуты на минуту от ЦИК, который именно сейчас решает вопрос о возможных изменениях постановления 472. Речь идет об изменении времени национальных дебатов с 20:00 до 21:00 (как сейчас) на один час позже, то есть, с 21:00 до 22:00", - уточнил Аласания.

Он добавил, что если ЦИК постановление в части времени изменит, то Суспільне выполнит это решение и сдвинет время официальных дебатов в час.

"Это позволит кандидатам успеть после шоу на НСК посетить Карандаш для участия в национальном теледебатах, а сразу после них - в программе Обратный отсчет пообщаться с экспертами и журналистами в более свободном и более интеллектуальном формате", - сказал Аласания.

17 апреля Аласания сообщил, что штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленскогодоговорились об использовании символики, распространении билетов, размещении сторонников, выступлении артистов и тайминге, но решили ряд вопросов. При этом Аласания заявил, что не считает это мероприятие дебатами и Суспільне в его организации участия принимать не будет.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, аласания, суспільне
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