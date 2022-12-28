Деградация, как под Херсоном. Аналитики ISW прогнозируют замедление РФ под Бахмутом

Российские войска истощаются под Бахмутом – их продвижение, вероятно, замедлится в ближайшее время. Ситуация в этом районе напоминает положение оккупантов под Херсоном в августе, пишут аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Потери вынуждают российских оккупантов под Бахмутом использовать малые штурмовые группы – отдельные отряды, отмечают ISW.

По слова аналитиков в августе аналогично российские силы деградировали от батальонных и ротных тактических групп до отрядов на Херсонском направлении. Использование малых групп тогда указывало, что РФ не может управлять достаточно крупным для успеха соединениями – и ее наступление завершилось.

Под Бахмутом РФ также замедлилась в последнее время из-за дефицита личного состава и боеприпасов, пишут в ISW.

"Темпы продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, снизятся, если российские силы вообще продолжат продвижение, если в ближайшее время не поступят новые значительные подкрепления и артиллерийские снаряды", – подытожили аналитики.

Россия ищет боеприпасы советского калибра и ракеты к РСЗО по всему миру, заявил LIGA.net глава ГУР Кирилл Буданов.

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Марко Сировой

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