Деколонизация. Рада проголосовала за запрет пророссийских географических названий

Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в закон о географических названиях касательно деколонизации топонимии и упорядочивания использования географических названий в Украине. За законопроект в целом проголосовали 248 нардепов, сообщается на сайте парламента.

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Законопроект №7253 предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названий, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

В пояснительной записке говорится, что вслед за декоммунизацией в Украине должна произойти деимпериализация или деколонизация и полное восстановление украинской историко-национальной топонимики, "искаженной до неузнаваемости и стертой с нашей карты прежним тоталитарным режимом".

"На всех этапах существования имперско-российская и советско-коммунистическая системы продуманно навязывали на территории, где им удавалось укорениться, свои политонимы и топонимы, русифицируя таким образом местную жизнь и растворяя коренную идентичность в имперском нарративе. Украинцам суждено было практически всюду на своей земле увидеть маркировку Москвой украинской территории топонимами, которые были чужими для нас и подменяли нашу национальную самобытность", – говорится в пояснительной записке.

В августе 2022 года Минкульт опубликовал список 10 самых распространенных "российских" урбанонимов в Украине. Ведомство предлагает органам местного самоуправления рассматривать их для переименования в первую очередь.

Оксана Житнюк

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