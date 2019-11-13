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Дело бронежилетов. Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым

Дело бронежилетов. Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
13.11.2019, 21:02

Одного чиновника отправили в СИЗО, другого - под домашний арест

Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) ВСУ Сергея Поштаренко по делу о закупке некачественных бронежилетов. Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил ветеран АТО Глеб Бабич, который присутствовал на суде.

Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.

Замначальника ГУРСМО ВСУ Ольгу Капинус отправили под домашний арест.

11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила некачественные бронежилеты.

В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.

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минобороны бронежилет Дмитрий Марченко сергей поштаренко
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