Дело Гандзюк: суд не принял решение по Мангеру

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в Шевченковском суде Киева избирали меру пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, но принятие решение перенесли на завтра, 13 февраля. Заседание начнется в 12.30. Такое решение принял Шевченковский суд Киева, передает корреспондент LIGA.net.

Перенести заседание попросили адвокаты Мангера. Они заявили, что не успели ознакомиться с материалами производства.

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Также адвокаты попросили суд обязать прокуроров предоставить диск с показаниями Павловского и Торбина. Они отметили, что частичные расшифровки с диска есть, но самого диска нет в материалах и защита не может его посмотреть. Судья удовлетворил и это ходатайство.

11 февраля Мангеру вручили подозрение. Генпрокурор Юрий Луценко назвал возможный мотив убийства: "личная неприязнь", вызванная публичной критикой Гандзюк местной власти.

12 февраля у здания суда собрались неизвестные с плакатами "Руки геть від Мангера", "Хто замовив Мангера".