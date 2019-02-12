Под судом неизвестные требуют "убрать руки от Мангера": фото

Сегодня в Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

У здания суда, тем временем, собрались неизвестные с плакатами "Руки геть від Мангера", "Хто замовив Мангера".

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Как сообщалось ранее, в заседании суда объявлен перерыв до 16:40.

11 февраля Мангеру вручили подозрение. Генпрокурор Юрий Луценко назвал возможный мотив убийства: "личная неприязнь", вызванная публичной критикой Гандзюк местной власти.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net