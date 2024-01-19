Дело Гринкевича. Суд арестовал трех фигурантов с правом на залог в полмиллиарда

Дело Гринкевича. Суд арестовал трех фигурантов с правом на залог в полмиллиардадополнено
Вечером 18 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения для двух фигурантов "дела Гринкевича" о схемах с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины. Суд арестовал двух фигурантов с правом на внесение залога в размере полумиллиарда гривен (500 0001 528 грн) для каждого, сообщила LIGA.net спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.
Она подчеркнула, что именно на таких мерах пресечения настаивал ОГП в своих ходатайствах.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что арестованные – Андрей Колотило и Владимир Тымкив.
Пресс-служба ОГП ранее сегодня сообщила, что на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании мер пресечения трем подозреваемым – двум руководителям предприятий и их представителю.
Сам Игорь Гринкевич сейчас уже находится под арестом с возможностью внесения 429,4 млн грн залога. Его сын, Роман Гринкевич, который 17 января получил подозрение, исчез – он объявлен в розыск.
ДОПОЛНЕНО В 01:00. Максимец сообщила LIGA.net, что суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому – тоже содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 500 0001 528 грн. Таким образом четверо фигурантов уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ находятся под стражей, а пятый объявлен в розыск, подытожила пресс-секретарь ОГП.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что третий арестованный во время данного заседания суда – Кузьминский.
- Несколько месяцев назад ГБР открыло производство по факту схем с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена Гринкевича, ранее занимавшиеся строительством, каким-то образом выиграли 23 тендера на поставку одежды Минобороны более чем на 1,5 млрд грн.
- Во время обыска на Киевской таможне в середине ноября ГБР изъяло нижнее белье, боевые рубашки, летние футболки и другие вещи. Поставщиками имущества являлись ООО "Трейд лайнс ритейл", ООО "Строительная компания Ситиград" и ООО "Строительный альянс Монтажпроект".
- Следствие установило, что у компаний не было надлежащих производственных, складских и других мощностей для того, чтобы производить и хранить одежду для Минобороны. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 млн грн.
- В конце декабря 2023-го Гринкевича задержали по подозрению в попытке подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР за возвращение изъятого имущества, а 17 января он получил второе подозрение за мошенничество с подрядами Минобороны.
- 17 января Минобороны разорвало последний контракт с компаниями, аффилированными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.