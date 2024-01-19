Дело Гринкевича. Суд арестовал трех фигурантов с правом на залог в полмиллиарда

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что арестованные – Андрей Колотило и Владимир Тымкив

Фото - ОГП

Вечером 18 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения для двух фигурантов "дела Гринкевича" о схемах с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины. Суд арестовал двух фигурантов с правом на внесение залога в размере полумиллиарда гривен (500 0001 528 грн) для каждого, сообщила LIGA.net спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

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Она подчеркнула, что именно на таких мерах пресечения настаивал ОГП в своих ходатайствах.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что арестованные – Андрей Колотило и Владимир Тымкив.

Пресс-служба ОГП ранее сегодня сообщила, что на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании мер пресечения трем подозреваемым – двум руководителям предприятий и их представителю.

Сам Игорь Гринкевич сейчас уже находится под арестом с возможностью внесения 429,4 млн грн залога. Его сын, Роман Гринкевич, который 17 января получил подозрение, исчез – он объявлен в розыск.

ДОПОЛНЕНО В 01:00. Максимец сообщила LIGA.net, что суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому – тоже содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 500 0001 528 грн. Таким образом четверо фигурантов уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ находятся под стражей, а пятый объявлен в розыск, подытожила пресс-секретарь ОГП.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что третий арестованный во время данного заседания суда – Кузьминский.