Справа Гринкевича. Суд заарештував трьох фігурантів з правом на заставу в пів мільярда

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що заарештовані – Андрій Колотило та Володимир Тимків

Фото - ОГП

Ввечері 18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для двох фігурантів "справи Гринкевича" про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних Сил України. Суд заарештував двох фігурантів із правом на внесення застави у розмірі пів мільярда гривень (500 0001 528 грн) для кожного, повідомила LIGA.net речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

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Вона наголосила, що саме на таких запобіжних заходах наполягав ОГП у своїх клопотаннях.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах уточнив, що заарештовані – Андрій Колотило та Володимир Тимків.

Пресслужба ОГП раніше сьогодні повідомила, що на розгляд суду внесені клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним – двом керівникам підприємств та їхньому представнику.

Сам Ігор Гринкевич зараз вже перебуває під вартою із можливістю внесення 429,4 млн грн застави. Його син, Роман Гринкевич, який 17 січня отримав підозру, зник – його оголошено в розшук.

ДОПОВНЕНО О 01:00. Максимець повідомила LIGA.net, що суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному – теж тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 500 0001 528 грн. Таким чином четверо фігурантів кримінального провадження щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ перебувають під вартою, а п'ятого оголошено у розшук, підсумувала речниця ОГП.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах уточнив, що третій заарештований під час даного засідання суду – Кузьмінський.