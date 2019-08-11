Дело Ил- 76: Хочмак уволил из ВСУ Назарова

Виктор Назаров (фото - скриншот видео)

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хочмак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерал-майора Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам лишения свободы за гибель украинских военных сбитого боевиками Ил-76 под Луганским аэропортом в 2014 году. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, 9 августа подписан начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком", - отметил Бутусов.

По его словам, у Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. "За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", - сказал Бутусов.

Журналист уточнил, что "Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба".

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли

В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова , которая привела к гибели 49 украинских военных и приговорили к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию.

Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76.

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