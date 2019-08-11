Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Ил- 76: Хочмак уволил из ВСУ Назарова

Дело Ил- 76: Хочмак уволил из ВСУ Назарова - Фото
Виктор Назаров (фото - скриншот видео)
11.08.2019, 08:28

Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора был подписан 9 августа

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хочмак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерал-майора Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам лишения свободы за гибель украинских военных сбитого боевиками Ил-76 под Луганским аэропортом в 2014 году. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, 9 августа подписан начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком", - отметил Бутусов.

По его словам, у Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. "За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", - сказал Бутусов.

Журналист уточнил, что "Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба".

  • 14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.  
  • В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных и приговорили к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию.

Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76.  

Читайте также: СМИ: Минобороны дало квартиру генералу, осужденному по делу Ил-76

Напишите нам
виктор муженко катастрофа ил-76 руслан хомчак виктор назаров
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 