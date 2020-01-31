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Дело Кернеса рассмотрят еще раз: суд отменил решение о закрытии

Дело Кернеса рассмотрят еще раз: суд отменил решение о закрытии - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)
31.01.2020, 15:04

Мэра Харькова обвиняют в похищении и избиении участников Евромайдана в Харькове в 2014 году

Отменено решение о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Суспільне:UA и пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.

  • 13 сентярбря 2019 года суд оштрафовал Кернеса за неявку на рассмотрение апелляции без уважительной причины.
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