Дело Кернеса рассмотрят еще раз: суд отменил решение о закрытии

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Отменено решение о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. Такое решение вынес Полтавский апелляционный суд, сообщает Суспільне:UA и пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года. Тогда Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.