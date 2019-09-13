Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полтавский суд оштрафовал Кернеса

Полтавский суд оштрафовал Кернеса - Фото
Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)
13.09.2019, 23:53

Мэр Харькова должен будет заплатить штраф за неявку в суд

Мэра Харькова Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в Полтавский суд, где рассматривается три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников. Об этом сообщает Укринформ.

"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено: на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн", - отметили в суде.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

  • 30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, из-за того, что все адвокаты были в отпуске или болели, а потому не пришел и сам Кернес. Заседание перенесли на 13 сентября, и это произошло уже в седьмой раз.
  • Кернеса и его охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского евромайдан зимой 2014 года.

Читайте также: Мэрия Харькова обжалует решение суда по проспекту Жукова - Кернес

Напишите нам
геннадий кернес Харьков штраф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 