Полтавский суд оштрафовал Кернеса

Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)

Мэра Харькова Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в Полтавский суд, где рассматривается три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников. Об этом сообщает Укринформ.

"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено: на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн", - отметили в суде.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.

30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, из-за того, что все адвокаты были в отпуске или болели, а потому не пришел и сам Кернес. Заседание перенесли на 13 сентября, и это произошло уже в седьмой раз.

Кернеса и его охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского евромайдан зимой 2014 года.

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