Полтавский суд оштрафовал Кернеса

Мэра Харькова Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в Полтавский суд, где рассматривается три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников. Об этом сообщает Укринформ.
"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено: на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн", - отметили в суде.
Очередное заседание суда состоится 18 октября.
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