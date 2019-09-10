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Мэрия Харькова обжалует решение суда по проспекту Жукова - Кернес

Мэрия Харькова обжалует решение суда по проспекту Жукова - Кернес - Фото
Геннадий Кернес Фото: kernes.com.ua
10.09.2019, 17:10

10 сентября Харьковский окружной админсуд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова незаконным

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет подаст апелляционную жалобу на сегодняшнее решение Харьковского суда о признании незаконным обратного переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом Кернес написал в Facebook.

"Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма", - заявил мэр Харькова. 

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геннадий кернес проспект григоренко проспект жукова
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