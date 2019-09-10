Мэрия Харькова обжалует решение суда по проспекту Жукова - Кернес

Геннадий Кернес Фото: kernes.com.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет подаст апелляционную жалобу на сегодняшнее решение Харьковского суда о признании незаконным обратного переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом Кернес написал в Facebook.

"Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма", - заявил мэр Харькова.