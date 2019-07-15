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15.07.2019, 20:40

Дело Маркива: стала известна дата публикации полного решения суда

Дело Маркива: стала известна дата публикации полного решения суда - Фото
Давиде Ла Чечилия (фото - пресс-служба МВД)

Посол Италии заявил, что до официальной публикации решения суда не может комментировать это дело

Полное решение суда в Италии, который приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 года лишения свободы, будет обнародовано в течение 60 дней. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, передает пресс-служба МВД.

Посол отметил, что до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой:

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелли. Я понимаю всю тяжесть ситуации и передал всю информацию в свою страну", - сказал Ла Чечилия.

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Также посол добавил, что суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки граждан Италии, которые незаконно воюют в Донбассе на стороне террористов.

Ранее украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы. 

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Теги: арсен аваков, Давиде Ла Чечилия
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