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15.07.2019, 16:29

Аваков призвал Италию предотвратить большой конфликт с Украиной

Аваков призвал Италию предотвратить большой конфликт с Украиной - Фото
Посол Италии Давид Ла Чечилиа (фото - facebook.com/mvs.gov.ua)

Глава МВД призвал Италию решить кризис, вызванный приговором Виталию Маркиву, на уровне руководства государств

Глава МВД Арсен Аваков заявил послу Италии, что позиция о несправедливости приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву – позиция правительства и президента Украины. Он призвал Италию решить этот вопрос на уровне руководства государств, сообщает пресс-служба МВД.

На встрече с послом Давидом Ла Чечилиа министр отметил, что Украина и Италия совместно должны найти решение, как вернуть Маркива в Украину.

Аваков призвал Италию решить этот кризис на уровне руководства государств.

"Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашему гвардейцу Виталию Маркиву. Я хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и президента Украины. Решение суда - политизировано и необъективно", - сказал Аваков.

Он заявил, что Украина "будет инициировать переговоры высокого политического уровня".

"Мы хотели бы услышать, что правительство Италии также заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил Аваков.

Ранее украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы. 

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Теги: Виталий Маркив, италия, арсен аваков
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