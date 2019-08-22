Дело Майдана: почему остановили следствие против Бубенчика

Иван Бубенчик - NEWSONE - Youtube

Расследование против участника Евромайдана Ивана Бубенчика приостановлено, чтобы проверить информацию о группе грузин, которые дают показания о события 20 февраля 2014 года, заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью theБабель.

"Тогда они якобы применяли оружие, в том числе из Консерватории на Майдане", - рассказал Горбатюк.

По его словам, была информация, что эти люди находятся в Армении, но оказалось, что их там нет. Сейчас направлен запрос в Беларусь.

Другая причина, по словам Горбатюка - возможность получить показания от иностранного журналиста, который якобы находился на том месте, где была стрельба. "Мы надеемся, что он предоставит дополнительные фото и видео", - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что в апреле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко поставил на место старшего группы прокуроров, занимающихся этим расследованием, своего заместителя Анжелу Стрижевскую. С тех пор все решения о завершении расследования, по словам Горбатюка, принимает она.

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