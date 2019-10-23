Дело Насирова передали в Антикоррупционный суд

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова направлено в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-слуба САП.

Решение о передаче дела в ВАСУ принял сегодня Шевченковский районный суд Киева.

Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в интересах депутата Рады VIII созыва Александра Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий. По мнению стороны обвинения, действия Насирова привели к невыплате в бюджет более 2 млрд грн.