Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Насирова передали в Антикоррупционный суд

Дело Насирова передали в Антикоррупционный суд - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.10.2019, 13:11

Ранее Шевченковский суд отказался передавать это дело в ВАСУ

Дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова направлено в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-слуба САП.

Решение о передаче дела в ВАСУ принял сегодня Шевченковский районный суд Киева.

Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в интересах депутата Рады VIII созыва Александра Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий. По мнению стороны обвинения, действия Насирова привели к невыплате в бюджет более 2 млрд грн.

Напишите нам
сап роман насиров васу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...