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Судьи отказываются передавать дела НАБУ в антикорсуд - ЦПК

Судьи отказываются передавать дела НАБУ в антикорсуд - ЦПК - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
20.09.2019, 19:48

Дела Мартыненко и Насирова переданы в Киевский апелляционный суд

Шевченковский районный суд Киева не передал топ-коррупционные дела НАБУ и САП в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ). Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что такие действия суда нарушают Уголовный процессуальный кодекс.

Сегодня, 20 сентября, состоялось заседание по делу обвиняемого в хищении почти 700 млн грн украинских госпредприятий бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

В ЦПК напоминают, что закон требует передачи всех топ-коррупционных дел в антикоррупционный суд. Но судьи Лидия Щебуняева, Елена Мелешак и Владимир Бугиль отказались направить дело в ВАСУ и направили его Киевской апелляции, чтобы та в свою очередь обратилась в Верховный суд.

Сообщается, что в результате передача одного из первых и самых громких дел НАБУ и САП в антикорсуд рискует не состояться.

В ЦПК отмечают, что 16 сентября эти же судьи Шевченковского суда передали напрямую к ВАСУ дело сообщников Мартыненко - Павла Скаленко и Владимира Святненко, которых обвиняют в этой же схеме.

По данным ЦПК, ранее этот суд отказался передавать в ВАСУ резонансное дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Судьи также направили его в апелляцию, которая может обратиться в Верховный суд.

В ЦПК заявляют, что два этих решения - уже системное явление, которое свидетельствует об избирательности и ставит под угрозу быстрое и объективное рассмотрение.

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