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16.10.2018, 20:49

Дело о госизмене: СБУ проверяет замглаву Службы внешней разведки

Дело о госизмене: СБУ проверяет замглаву Службы внешней разведки - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

К сотрудничеству привлекут журналистов

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Служба безопасности в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье "государственная измена" проверяет опубликованную в СМИ информацию по бывшему сотруднику СБУ Сергею Семочко. Об этом сообщает в Facebook пресслужба СБУ.

Орган досудебного расследования планирует подключить к процесуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для изучения и анализа изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

В СБУ отметили, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко осуществляется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч.3 ст.368-2 УК.

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1 октября в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 3 октября НАБУ открыло уголовное производство против замглавы внешней разведки Сергея Семочко - по статье "незаконное обогащение". 

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Теги: наши гроши, сбу, госизмена, Денис Бигус, сергей семочко
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