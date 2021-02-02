Дело о харьковских соглашениях. Янукович зовет следствие в РФ, в ОГП говорят – манипуляция

Бывший президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Госбюро расследований с "требованием" к следователям приехать в российский Ростов-на-Дону для вручения ему подозрения по делу о подписании харьковских соглашений. Янукович не считает себя подозреваемым. Об этом говорится в обращении экс-президента, которое опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

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Янукович пишет, что не получал сообщения о подозрении. Он "требует безотлагательно прибыть по адресу моего текущего пребывания в Российской Федерации... с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины об обстоятельствах подписания харьковских соглашений".

Тем временем в Офисе генерального прокурора говорят, что не могут допросить Януковича в Ростове-на-Дону, потому что Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи, считая дела против Януковича "политическими". Об этом в комментарии Украинской правде сказал руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Эта риторика адвокатов, которые знают материалы ходатайства и знают, что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод, якобы Янукович хочет, чтобы его допросили", – сказал Донской.

В 2018 году на суде в другом деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.

28 января 2021 года Госбюро расследований заявило, что сообщило Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания соглашения. Подписав документ, Янукович, по версии следствия, обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности. О подозрении ему сообщили письменно.





Вадим Ребрина

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