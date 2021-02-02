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Дело о харьковских соглашениях. Янукович зовет следствие в РФ, в ОГП говорят – манипуляция

02.02.2021, 17:22
Дело о харьковских соглашениях. Янукович зовет следствие в РФ, в ОГП говорят – манипуляция - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Бывший президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Госбюро расследований с "требованием" к следователям приехать в российский Ростов-на-Дону для вручения ему подозрения по делу о подписании харьковских соглашений. Янукович не считает себя подозреваемым. Об этом говорится в обращении экс-президента, которое опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

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Янукович пишет, что не получал сообщения о подозрении. Он "требует безотлагательно прибыть по адресу моего текущего пребывания в Российской Федерации... с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины об обстоятельствах подписания харьковских соглашений".

Тем временем в Офисе генерального прокурора говорят, что не могут допросить Януковича в Ростове-на-Дону, потому что Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи, считая дела против Януковича "политическими". Об этом в комментарии Украинской правде сказал руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Эта риторика адвокатов, которые знают материалы ходатайства и знают, что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод, якобы Янукович хочет, чтобы его допросили", – сказал Донской.

Вадим Ребрина
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