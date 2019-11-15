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Дело о взятке в Офисе президента. Суд назначил залог фигурантке

Дело о взятке в Офисе президента. Суд назначил залог фигурантке - Фото
Виктория Лесничая (фото - facebook.com/v.lisnycha)
15.11.2019, 18:23

Экс-замминистра подозревают в мошенничестве и получении взятки

Одну из подозреваемых по делу о попытке мошенничества и получении взятки в Офисе президента суд отправил под стражу на два месяца с альтернативой залога в размере 576 300 грн. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"Ее подозревают в получении неправомерной выгоды, а действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Статья 369 УК – это статья о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Статья о получении взятки – это статья 368 УК.

По данным САП, экс-чиновница занимала должность замминистра в 2011 году. 

Прокурор в суде назвал ее имя - Виктория Лесничая.

По версии следствия, она вместе с директором департамента Офиса президента и еще одним соучастником требовали от физического лица $300000 неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины.

12 ноября, по информации САП/НАБУ, их задержали после получения первого транша в сумме $150000.

Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП, экс-заместителя министра культуры (2011 г) и "других участников группировки" 12 декабря задержало НАБУ. СМИ назвали имя чиновницы ОП – Светлана Кондзеля.

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коррупция взятка офис президента оп Светлана Кондзеля
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