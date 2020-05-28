Дело о закупке топлива. Экс-зам Полторака вышел из СИЗО: поручился Забродский

Михаил Забродский (скриншот из видеозаписи)

Герой Украины, нардеп фракции Евросолидарность Михаил Забродский взял на поруки бывшего замглавы Минобороны Игоря Павловского, которого подозревают в растрате средств на закупках топлива для армии. Об этом сообщила пресс-служба апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, не называя имени фигуранта.

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Такую меру пресечения подозреваемому назначили вчера, 27 мая, частично удовлетворив поданную адвокатами апелляцию и заявление генерал-лейтенанта ВСУ Забродского о поручительстве.

До 29 июня 2020 года Павловский обязан:

- прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию;

- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора, суда;

- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, определенными постановлением детектива;

- сдать на хранение в НАБУ загранпаспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд назад.

Павловский был замом позапрошлого министра обороны Степана Полторака.

НАБУ подозревает его в растрате 149 млн грн при закупке топлива в 2016-м для Минобороны. Подробнее об этом.

Уголовное дело против него открыто по ч. 2 ст. 364 УК в октябре 2017-го.

29 апреля ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 168 160 грн.

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