Дело о закупке топлива. Экс-зам Полторака вышел из СИЗО: поручился Забродский

Герой Украины, нардеп фракции Евросолидарность Михаил Забродский взял на поруки бывшего замглавы Минобороны Игоря Павловского, которого подозревают в растрате средств на закупках топлива для армии. Об этом сообщила пресс-служба апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, не называя имени фигуранта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Такую меру пресечения подозреваемому назначили вчера, 27 мая, частично удовлетворив поданную адвокатами апелляцию и заявление генерал-лейтенанта ВСУ Забродского о поручительстве.
До 29 июня 2020 года Павловский обязан:
- прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию;
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора, суда;
- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, определенными постановлением детектива;
- сдать на хранение в НАБУ загранпаспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд назад.
Читайте также: Украина впервые с 2016-го возобновила импорт бензина из России