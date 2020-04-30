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Закупки топлива для Минобороны. Суд избрал Павловскому меру пресечения

Закупки топлива для Минобороны. Суд избрал Павловскому меру пресечения - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
30.04.2020, 12:30

Высший антикоррупционный суд применил к экс-замминистра обороны меру пресечения в виде залога

Вчера, 29 апреля, Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю экс-министра обороны Игорю Павловскому, подозреваемому в растрате денежных средств на закупках топлива для ВСУ, меру пресечения в виде залога в размере почти 170 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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Действия Павловского квалифицируются по ч. 2 ст. 364 УК как злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

Также подозреваемого обязали:

- прибывать по первому требованию к судье, прокурору и следователю;

- не покидать пределы Киева без получения разрешения от детектива, прокурора или суда;

- уведомлять о смене своего места проживания или работы;

- воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

- сдать свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из страны, в Национальное антикоррупционное бюро.

Обязательства применили на срок по 29 июня 2020 года включительно. 

В 2017 году экс-замминистра обороны вместе с другими фигурантами дела задержали по подозрению в причастности к коррупционным схемам с закупкой топлива на 149 млн грн для оборонного ведомства. Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре изменили сумму растраты денежных средств на 58 млн грн.

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  • В октябре 2017 года НАБУ и САП разоблачили схему растраты порядка 150 млн грн на закупку топлива для Минобороны - в числе подозреваемых оказался экс-замминистр обороны Игорь Павловский.
  • В декабре того же года сообщалось, что министр обороны Степан Полторак отказался отстранить подозреваемого в хищениях Павловского от исполнения обязанностей.

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Дарья Мостовая
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