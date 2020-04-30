Закупки топлива для Минобороны. Суд избрал Павловскому меру пресечения

Вчера, 29 апреля, Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю экс-министра обороны Игорю Павловскому, подозреваемому в растрате денежных средств на закупках топлива для ВСУ, меру пресечения в виде залога в размере почти 170 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
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Действия Павловского квалифицируются по ч. 2 ст. 364 УК как злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.
Также подозреваемого обязали:
- прибывать по первому требованию к судье, прокурору и следователю;
- не покидать пределы Киева без получения разрешения от детектива, прокурора или суда;
- уведомлять о смене своего места проживания или работы;
- воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из страны, в Национальное антикоррупционное бюро.
Обязательства применили на срок по 29 июня 2020 года включительно.
В 2017 году экс-замминистра обороны вместе с другими фигурантами дела задержали по подозрению в причастности к коррупционным схемам с закупкой топлива на 149 млн грн для оборонного ведомства. Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре изменили сумму растраты денежных средств на 58 млн грн.
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