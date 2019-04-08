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08.04.2019, 17:49

Дело Савченко-Рубана снова перенаправили в другой суд

Дело Савченко-Рубана снова перенаправили в другой суд - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рассматривать дело будет Дарницкий райсуд Киева

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Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда направила в Дарницкий районный суд Киева дело нардепа Надежды Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана, сообщает пресс-служба апелляционной инстанции.

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.

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29 марта Киевский апелляционный суд направил дело в Верховный суд для определения подсудности. Верховный суд вернул его обратно.

На странице Савченко в Facebook отмечается, что судьи "в который раз проигнорировали ходатайство стороны защиты о рассмотрении дела в Печерском райсуде Киева".

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Теги: суд, Надежда Савченко
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