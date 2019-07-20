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Дело Шеремета: Аваков, Луценко должны уйти в отставку - заявление

Дело Шеремета: Аваков, Луценко должны уйти в отставку - заявление - Фото
Павел Шеремет (фото - скриншот видео)
20.07.2019, 12:12

Сегодня третья годовщина со дня убийства известного журналиста, виновных и заказчиков до сих пор не нашли

Министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета.  Об этом говорится в заявлении Украинской правды к третьей годовщине убийства Шеремета.

Авторы заявления отмечают, что последний публичный отчет по поводу убийства Шеремета имел место на пресс-конференции главы МВД, которая состоялась еще в феврале 2017 года.

"Документальный фильм-расследование "Слідство.Інфо" выявил множество ошибок в работе следствия. Благодаря нашим коллегам, а не работе следователей, мы смогли узнать неизвестные обстоятельства убийства Шеремета. Нацполиции и Генпрокуратуре не оставалось ничего другого, как признать эти ошибки. Обидно, что ответственности за них так никто и не понес", - говорится в обращении.

"Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "Кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия убийства известного журналиста должны уйти в отставку ... Надеемся, что парламент IX созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - говорится в заявлении.

Журналисты требуют от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться перед обществом о том, что было сделано в расследовании этого дела за последние три года.

"Надеемся, что раскрытие убийства Шеремета является делом чести для Украины и для нового президента также", - отмечают авторы заявления.

20 июля 2019 года  Зеленский заявил, что ожидает доклада от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции, председателя СБУ по делу об убийстве Шеремета.

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