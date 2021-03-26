Дело Шеремета. Суд обратился в ОГП с заявлением о давлении: речь об акциях протеста

Суд присяжных Шевченковского суда Киева в деле об убийстве Павла Шеремета обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора с сообщением о "фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влияние на суд присяжных" при рассмотрении этого дела. Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского суда.

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"Шевченковский районный суд Киева сообщает о вмешательстве в деятельность суда присяжных", – сказано в сообщении.

Суд присяжных отмечает, что каждое судебное заседание по делу Шеремета сопровождается массовыми акциями протеста у здания суда, во время которых, по мнению присяжных, нарушается общественный порядок, происходят драки.

"Кроме того, сторонниками обвиняемых, в социальных сетях, в частности Facebook, остро обсуждается ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления", – говорится в сообщении.

Шевченковский суд обратился к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний.

9 марта Шевченковский суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время того, как Антоненко увозили обратно в СИЗО, под зданием суда произошли столкновения его сторонников с полицией.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых в деле Шеремета: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

Дело Шеремета передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Вадим Ребрина

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