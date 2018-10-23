Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 11:20

Дело Торнадо: расследование бунта в СИЗО завершено

Дело Торнадо: расследование бунта в СИЗО завершено - Фото
Фото: LIGA.net

Расследование массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО, устроенных бойцами расформированной роты Торнадо, официально завершено

Реклама
Реклама

Правоохранительные органы завершили расследование дела о массовых беспорядках в Лукьяновском СИЗО. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Противоправные действия членов организованной группы квалифицированы как покушение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении", - написала Сарган.

Также экс-командиру Торнадо, который обвиняется в организации преступлений, и нескольким экс-бойцам роты сообщено о подозрении в подготовке к побегу.

Кроме того, по факту пособничества экс-бойцам Торнадо о подозрении сообщено и троим сотрудникам СИЗО.

Читайте также: Бунт в СИЗО Киева: облили бензином и пытались поджечь лейтенанта

9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД Торнадо, которые получили различные сроки за противоправные действия в Донбассе. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали "торнадовцам" в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

17 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе обысков в камере Лукьяновского СИЗО, в которой содержались бывшие бойцы Торнадо, найдены записи планов организации "массовых бесчинств". В ГПУ сообщили, что в их камере нашли ножи, биты, алкоголь и флаг с нацистской символикой.

Позже замминистра юстиции Юрий Маслак заявил, что против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам расформированной спецроты МВД Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: беспорядки, лукьяновское сизо, бунт торнадо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Говорит, шутил: в магазине Киева человек грозил взорвать гранату
Происшествия Говорит, шутил: в магазине Киева человек грозил взорвать гранату
CNN: Саудовская Аравия признает убийство журналиста в консульстве
Мир CNN: Саудовская Аравия признает убийство журналиста в консульстве
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 