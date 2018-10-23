Дело Торнадо: расследование бунта в СИЗО завершено

Фото: LIGA.net

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Расследование массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО, устроенных бойцами расформированной роты Торнадо, официально завершено

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Правоохранительные органы завершили расследование дела о массовых беспорядках в Лукьяновском СИЗО. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Противоправные действия членов организованной группы квалифицированы как покушение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении", - написала Сарган.

Также экс-командиру Торнадо, который обвиняется в организации преступлений, и нескольким экс-бойцам роты сообщено о подозрении в подготовке к побегу.

Кроме того, по факту пособничества экс-бойцам Торнадо о подозрении сообщено и троим сотрудникам СИЗО.

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9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД Торнадо, которые получили различные сроки за противоправные действия в Донбассе. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали "торнадовцам" в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

17 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе обысков в камере Лукьяновского СИЗО, в которой содержались бывшие бойцы Торнадо, найдены записи планов организации "массовых бесчинств". В ГПУ сообщили, что в их камере нашли ножи, биты, алкоголь и флаг с нацистской символикой.

Позже замминистра юстиции Юрий Маслак заявил, что против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам расформированной спецроты МВД Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство.