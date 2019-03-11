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11.03.2019, 14:43

Дело Укроборонпрома: материалы в НАБУ лежат уже три года – САП

Дело Укроборонпрома: материалы в НАБУ лежат уже три года – САП - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бюро расследует с десяток дел, связанных с оборонной сферой, не только Укроборонпромом, сообщил Холодницкий

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С 2015-2016 года НАБУ расследует около 10 уголовных производств, связанных с коррупцией в оборонной сфере и касаются они не только Укроборонпрома. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

На вопрос журналистов о том, почему начали расследовать и стало известно о коррупции в Укроборонпроме только после расследования программы Наші гроші, Холодницкий ответил: "Это вопрос к тем, кто должен выявлять преступления, у кого есть оперативные подразделения, оперативные и следственные возможности…Прежде всего – это к детективам, к оперативникам и другим правоохранительным органам".

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Кроме расследования по Укрборонпрому, ведутся расследования о закупке топлива от компании Трейд Комодити, уточнил глава САП. Также, по его словам, ведется расследование по Львовскому бронетанковому заводу: там были закуплены двигатели, признанные избыточным имуществом в армии и потом закупленные повторно.

7 марта президент Петр Порошенко заявил, что возможные хищения в Укроборонпроме "исследовались в течение месяцев и даже лет, и перед предъявлением подозрений была попытка сделать скандал".

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Теги: укроборонпром, назар холодницкий, набу, сап
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