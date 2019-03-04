Третья часть расследования по делу Гладковского: трансляция

Сегодня, 4 марта, программа Наші гроші обнародовала третью часть расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского.

"В этой части - о том, как действующий директор Укроборонпрома Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 миллионов", - говорится в анонсе.

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Трансляция начнется в 19:30.

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25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день президент Петр Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования.

Сегодня Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

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