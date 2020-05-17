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День памяти жертв репрессий. Зеленский возложил цветы в Быковнянских могилах

День памяти жертв репрессий. Зеленский возложил цветы в Быковнянских могилах - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
17.05.2020, 13:08

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий в мемориальном комплексе Быковнянские могилы

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв политических репрессий посетил мемориальный комплекс Быковнянские могилы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский возложил цветы к братской могиле, установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма около центрального монумента мемориала. Также президент возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Зеленский.

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Справка. Быковнянские могилы - мемориальный комплекс в память жертв политических репрессий в Быковнянском лесу около поселка Быковня. Расположен на месте захоронения жертв сталинских репрессий, расстрелянных НКВД с 1937 по 1941 годы. В 1940 году там также захоронили расстрелянных поляков из "Катынского списка".
  • В мае 2019 года в Дубно обнаружили останки жертв репрессий на территории бывшей тюрьмы.
Денис Юдин
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