День памяти жертв репрессий. Зеленский возложил цветы в Быковнянских могилах

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв политических репрессий посетил мемориальный комплекс Быковнянские могилы. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский возложил цветы к братской могиле, установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма около центрального монумента мемориала. Также президент возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.
"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Зеленский.
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