"День позора Рады". Кто не голосовал по Вилкулу и Колесникову

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Сегодня парламент не смог снять неприкосновенность с двух депутатов, которых подозревают в коррупции

Реклама

Реклама

За лишение депутата Верховной Рады Александра Вилкула неприкосновенности проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых голосах. Генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook назвал эти голосования "днем позора ВР".

Во фракции БПП "за" проголосовали 46 депутатов, не голосовали – 29, отсутствовали – 59 депутатов.

Во фракции Народный фронт "за" проголосовали 36 депутатов, не голосовали – 11, отсутствовали – 32.

Во фракции Оппозиционный блок "за" не проголосовал никто, "против" – 33 депутата, не голосовали – 5, отсутствовали – 5.

Во фракции Самопомощь "за" проголосовали 18 народных избранников, никто не голосовал "против", отсутствовали 7 депутатов.

В группе партии Возрождение "за" не проголосовал никто, против – 1, воздержался – 1, не голосовали 11 депутатов, такое же количество отсутствовало.

Во фракции Батьківщина "за" проголосовали 5 депутатов, никто не проголосовал против, отсутствовали 15 народных избранников.

Во фракции Радикальной партии "за" проголосовали 9 депутатов, не голосовали – 4, отсутствовали – 7.

В группе Воля народа "за" не проголосовал никто, против – 1, не голосовали – 5, отсутствовали – 13 депутатов.

Из внефракционных депутатов 23 проголосовали "за", против не голосовал никто, не голосовали – 5, отсутствовали – 29.

Поименное голосование.

Также сегодня Верховная Рада не сняла неприкосновенность с народного депутата Дмитрия Колесникова. За то, чтобы дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности, проголосовали 163 депутата при 226 необходимых.

Во фракции БПП "за" проголосовал 61 депутат, не голосовали – 29, отсутствовали – 44 депутата.

Во фракции Народный фронт "за" проголосовали 40 депутатов, не голосовали – 15, отсутствовали – 25.

Во фракции Оппозиционный блок "за" не проголосовал никто, "против" – 29 депутатов, не голосовали – 10, отсутствовали – 4.

Во фракции Самопомощь "за" проголосовали 18 народных избранников, никто не голосовал "против", отсутствовали 7 депутатов.

В группе партии Возрождение "за" не проголосовал никто, против – 1, воздержался – 1, не голосовали 14 депутатов, отсутствовали - 9.

Во фракции Батьківщина "за" проголосовали 8 депутатов, никто не проголосовал против, отсутствовали 12 народных избранников.

Во фракции Радикальной партии "за" проголосовали 9 депутатов, не голосовали – 3, отсутствовали – 8.

В группе Воля народа "за" проголосовал один депутат, против не голосовал никто, не голосовали – 3, отсутствовали – 15 депутатов.

Из внефракционных депутатов 26 проголосовали "за", против не голосовал никто, не голосовали – 7, отсутствовали – 24.

Поименное голосование.