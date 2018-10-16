Рада не сдала Вилкула

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Верховная Рада не смогла снять депутатскую неприкосновенность с Александра Вилкула для привлечения его к уголовной ответственности

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Депутаты Верховной Рады не дали согласие на снятие неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула для привлечения его к уголовной ответственности. За лишение иммунитета проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых голосах. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко напомнил депутатам, что по мнению следствия Вилкул в должности главы Днепропетровской обладминистрации мог содействовать незаконному изменению назначения земель. Возможные убытки для местного и государственного бюджетов составляют 12 и 5 млн грн.

Луценко подчеркнул, что для того, чтобы провести полноценное следствие, необходимо снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула.

Сам Вилкул назвал подозрения безосновательными и продемонстрировал видео, на котором основной свидетель заявляет, что показания на Вилкула от него получили под давлением.

В свою очередь Луценко продемонстрировал запись судебного заседания, в котором свидетель Кобыляцкий под присягой свидетельствует, что операции с землей были проведены по указанию Вилкула.

Сегодня, 16 октября, Верховная Рада рассматривает представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с представителей фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Открывая заседание согласительного совета спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что сегодня последний срок, когда Рада можем рассмотреть эти вопросы.

Вилкул, экс-губернатор Днепропетровской области, подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхозназначения, а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.