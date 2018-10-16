Рада не сдала Вилкула

Депутаты Верховной Рады не дали согласие на снятие неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула для привлечения его к уголовной ответственности. За лишение иммунитета проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых голосах. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко напомнил депутатам, что по мнению следствия Вилкул в должности главы Днепропетровской обладминистрации мог содействовать незаконному изменению назначения земель. Возможные убытки для местного и государственного бюджетов составляют 12 и 5 млн грн.
Луценко подчеркнул, что для того, чтобы провести полноценное следствие, необходимо снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула.
Сам Вилкул назвал подозрения безосновательными и продемонстрировал видео, на котором основной свидетель заявляет, что показания на Вилкула от него получили под давлением.
В свою очередь Луценко продемонстрировал запись судебного заседания, в котором свидетель Кобыляцкий под присягой свидетельствует, что операции с землей были проведены по указанию Вилкула.
Сегодня, 16 октября, Верховная Рада рассматривает представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с представителей фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
Открывая заседание согласительного совета спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что сегодня последний срок, когда Рада можем рассмотреть эти вопросы.
18 сентября Юрий Луценко внес в Раду представления на лишение депутатского иммунитета троих нардепов Оппоблока - Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Комитет признал законным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Дунаева, которого подозревают в незаконном обогащении. Однако Рада не сняла с него неприкосновенность.
Вилкул, экс-губернатор Днепропетровской области, подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхозназначения, а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.
Что касается Колесникова, то по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м