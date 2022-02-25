UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии – Минцифры

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 16:28

Деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии, в фонд Повернись живым. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке.

"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", – написал Федоров.

Он напомнил, что перечисления украинцев на нужды армии бьют рекорды: 23 февраля украинцы собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд Повернись живым – за сутки собрали больше, чем за весь год.

"Вы можете также перевести средства через єПідтримку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", – сообщил глава Минцифры.

Воспользоваться єПідтримкой можно, если у вас есть зеленый COVID-сертификат в приложении Дия.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 