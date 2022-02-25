Деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии – Минцифры

Деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии, в фонд Повернись живым. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке.

"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", – написал Федоров.

Он напомнил, что перечисления украинцев на нужды армии бьют рекорды: 23 февраля украинцы собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд Повернись живым – за сутки собрали больше, чем за весь год.

"Вы можете также перевести средства через єПідтримку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", – сообщил глава Минцифры.

Воспользоваться єПідтримкой можно, если у вас есть зеленый COVID-сертификат в приложении Дия.

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Наталия Медведева

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