Денис Малюська возглавил Минюст. Что о нем известно: досье

Малюська Денис Фото: facebook.com/ekolog.ua

Большинство президента Владимира Зеленского в Верховной Раде определилось с министром юстиции: на эту должность назначен "юрист со стажем" и нардеп без опыта Денис Малюська. Кто это и как попал в политику - рассказываем коротко.

Карьера

Денис Малюська получил образование сначала в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на специальности "правоведение", а в 2016 году окончил Университет Лондона (магистр права, LLM). Его профиль - регулирование предпринимательской деятельности, споры и банкротства. В 2004 году основал адвокатское объединение "Бизнес-право", год спустя создал и возглавил ООО "Радник Прес", которое занимается издательским делом.

С 2010 года и вплоть до решения идти в народные депутаты Малюська работал консультантом по развитию частного сектора Всемирного банка. Среди прочего, он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

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Глава правления Офиса эффективного регулирования (BRDO). Это неправительственный экспертно-аналитический центр, который получил финансирование от Еврокомиссии на разработку экономических реформ. Свою миссию офис озвучивает так: помочь Украине стать эффективным государством, поднять инвестиционную привлекательность, очистить законодательство от устаревших актов, наладить публичный диалог с бизнесом.

Как попал в политику

В коридоры власти Малюська пошел в составе команды Алексея Гончарука, который с 2015 года возглавлял центр BRDO. Гончарук в конце мая был назначен заместителем главы Офиса президента по экономическим вопросам (по рекомендации руководителя Андрея Богдана), а затем Малюська стал советником. В ОП будущий министр отвечал за земельные вопросы, в том числе активно комментировал открытие рынка земли, обещанное к 2020 году.

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На выборах в Раду сразу несколько человек из команды Гончарука в BRDO прошли собеседование в штабе, и их пригласили в список Слуги народа: Елена Шуляк под номером 13, Александр Оржель - 16, Виталий Безгин - 77, Денис Малюська - 21.

Сегодня Гончарук был назначен премьер-министром, а его коллега по BRDO Денис Малюська стал министром юстиции.

Взгляды

Считает хаотичность украинских реформ большой проблемой, которая мешает нормальному развитию страны. Сторонник разработки четких механизмов защиты инвесторов: их отпугивает не столько коррупция в Украине, а отсутствие пакета гарантий, возможно, обеспеченных иностранным арбитражем. Земельную реформу называет одним из ключевых тригеров быстрого роста экономики Украины, но запуск рынка земли возможен только в условиях жесткой антирейдерской политики. Не верит в классический институт дерегуляции рынков: говорит, он умер еще 10 лет назад.



Деньги

В одном из интервью перед выборами Малюська сказал, что считает зарплату народного депутата в размере 30 000 гривень слишком низкой. Поэтому решение идти в Верховную Раду, говорит, далось ему нелегко: придется проедать сбережения.

Сколько успел накопить успешный юрист к 2019 году, пока неизвестно: как новоизбранный народный депутат, он должен был подавать декларацию только в следующем году. Но в 2018 году такую декларацию подавала его жена Людмила Рабчинская, когда пробовала себя как кандидат на должность судьи Верховнго суда. На Дениса Малюську записана небольшая квартира площадью 34,6 кв метров в Киеве. Но живут супруги, очевидно, в загородном доме в 249,3 кв м в Киево-Святощинском районе. Его собственником указано третье лицо. На общих правах семья владеет автомобилем MAZDA.

В 2017 году семья заработала 2,5 миллиона гривень. Сбережения в банке на тот момент составляли почти 370 тыс грн.

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