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20.02.2019, 12:53

Денисова будет ловить в Греции омбудсмена России Москалькову

Денисова будет ловить в Греции омбудсмена России Москалькову - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова в одно время прилетят в Грецию

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Сегодня, 20 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена "наконец-то" лично встретиться с омбудсменом России Татьяной Москальковой во время их визита в Грецию. Об этом украинский омбудсмен написала в своем Facebook.

По словам Денисовой, в Афинах у нее запланированы встречи с председателем Международного института Омбудсмена Питером Тиндала, председателем Парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Афанасием и омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом.

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"Также, хочу наконец-то лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Грецию одновременно со мной", - сказала она.

Украинский омбудсмен уточнила, что будет "ставить вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков" и тему оказания им квалифицированной медпомощи и обеспечения надлежащих условий содержания.

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Теги: Людмила Денисова, омбудсмен, Греция, татьяна москалькова
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