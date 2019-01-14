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14.01.2019, 14:44

Омбудсмен России СМСкой отменила встречу тет-а-тет с Денисовой

Омбудсмен России СМСкой отменила встречу тет-а-тет с Денисовой - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Татьяна Москалькова "уезжает по делам"

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Сегодня, 14 января, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Москву на заседание Лефортовского суда по продлению ареста захваченных в плен моряков ВМС и должна была встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой, сообщила в Facebook, что ее коллега внезапно отменила встречу.

"Омбудсмен РФ сообщила мне в СМС-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан", - написала Денисова.

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Ранее они решили, что их встреча будет конфиденциальной и состоится накануне суда, назначенного на 15 января.

"То есть все наши предварительные договоренности по конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения", - отметила украинский омбудсмен.

Она отметила, что следственное управление ФСБ РФ ходатайствует в суде, чтобы заседание провели в закрытом режиме, а его итоги не разглашали без разрешения на это следователя.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно (...) Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова", - подытожила Денисова.

Ранее сегодня, уполномоченный ВР приехала в Москву вместе с членами семей захваченных украинских моряков и пообещала "постараться попасть на заседание".

Читайте также: ФСБ препятствует заседанию суда над моряками ВМС: адвокат

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Теги: Людмила Денисова, Россия, омбудсмен, Лефортово, татьяна москалькова, военнопленные, захваченные моряки, пленные моряки
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