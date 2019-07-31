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Денисова готовится к допросу в Генпрокуратуре

Денисова готовится к допросу в Генпрокуратуре - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 18:14

При этом адвокат отказался сообщить, на какой день назначен допрос, сославшись на то, что "это определенным образом тайна следствия"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генпрокуратуру по делу судей Окружного админсуда Киева. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера. Готовимся идти на допрос", - сказал адвокат.

При этом он отказался сообщить, на какой день назначен допрос, сославшись на то, что "это определенным образом тайна следствия".

Ранее НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках уголовного расследования. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК отозвала члена ВККС Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена, и предложила на его место Николая Сироша. Вовк назвал материалы фальшивкой.

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ОАСК Людмила Денисова ВККС павел вовк
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