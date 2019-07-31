Денисова готовится к допросу в Генпрокуратуре

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генпрокуратуру по делу судей Окружного админсуда Киева. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера. Готовимся идти на допрос", - сказал адвокат.

При этом он отказался сообщить, на какой день назначен допрос, сославшись на то, что "это определенным образом тайна следствия".

Ранее НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках уголовного расследования. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК отозвала члена ВККС Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена, и предложила на его место Николая Сироша. Вовк назвал материалы фальшивкой.