Денисова: Лавренчука удалили из базы Интерпола. Там признали, что у РФ политические мотивы

Сведения об украинском театральном режиссере Евгении Лавренчуке, которого несколько недель назад задержали в Италии по запросу РФ, были удалены из базы Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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"Интерпол признал, что РФ преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам", – написала она.

"Сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Бюро в РФ были удалены из-за их несоответствия положениям ст. 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", – заявила Денисова.

27 января в Неаполе, по словам Денисовой, состоялось заседание суда, во время которого адвокаты Лавренчука просили отменить режиссеру домашний арест и разрешить выезд в Украину, поскольку оснований для его дальнейшего задержания нет из-за удаления данных из базы Интерпола. Но суд отказал, поскольку уже начался процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции: "Следовательно на этой стадии невозможно прекратить разбирательство, поскольку должно быть принято решение суда".

Суд дал 30 дней прокуратуре Неаполя на изучение материалов из РФ. Затем сторона обвинения должна проинформировать, существуют ли основания для выдачи Лавренчука России, а после суд примет решение.

Омбудсмен выразила обеспокоенность, что Минюст Италии и прокуратура Неаполя не отреагировали на факт удаления Лавренчука из базы Интерпола и не приняли мер по его освобождению. Денисова обратилась к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые усилия для прекращения нарушений прав Лавренчука и его возвращения в Украину.

3 января в Италии по запросу РФ задержали Лавренчука. Россияне заявляют, что Лавренчук, находясь на территории РФ восемь лет назад, якобы совершил уголовное нарушение.

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Владислав Сердюк

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