Денисова: Освобожденным украинцам облегчат получение документов

Освобожденные украинцы и Людмила Денисова (Фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Освобожденные военные моряки и политзаключенные получат ID паспорта. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID-паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября войска моряки и политзаключенные, которые лишились их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть потребность в их обновлении", - сообщила она.

Денисова отметила, что для удобства и оперативности процесса ГМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где освобожденные из российского плена проходят лечение.

Она выразила надежду, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время.

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