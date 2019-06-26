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26.06.2019, 20:33

Денисова: Политзаключенного в РФ Панова кормят раз в 15 часов

Денисова: Политзаключенного в РФ Панова кормят раз в 15 часов - Фото
Евгений Панов (фото - Игорь Котелянец / Facebook)

Политзаключенный жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами, сообщил адвокат

Состояние здоровья украинского политзаключенного Евгения Панова, который содержится в российской колонии №6 Омска, шокировало его адвоката. Украинца кормят с промежутками в 15 часов. Об этом сообщила в Facebook украинская омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, брат Панова, который говорил с его адвокатом, рассказал, что политзаключенный жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя ему не предоставляется. Длительное пребывание в состоянии голода создает дополнительные риски для здоровья.

Отмечается, что Панов оказался в информационной изоляции - ему запрещено получать периодические издания.

Денисова пишет, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить соблюдение прав украинского гражданина Евгения Панова, а также содействовать в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога.

11 августа 2016 года Панова, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" в Крыму, похитили в Запорожской области и вывезли на полуостров. Оккупанты опубликовали заявление, что в Крыму "предотвращен ряд терактов украинских диверсантов", сообщили о гибели двух военных РФ. По данным ГУР, в Крыму произошла перестрелка между ФСБ и ВС РФ, и эту ситуацию российские власти выдали как "диверсию Украины". Были задержаны еще два украинца - Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

В декабре 2016-го Панов заявил о пытках: в ФСБ его "избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком". В июне 2018-го он отказался идти на сделку с оккупантами. 13 июля его приговорили к 8 годам тюрьмы. В январе 2019-го Панова этапировали в Омск.

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Теги: евгений панов, политзаключенные, Людмила Денисова
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