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19.03.2019, 21:13

Денисова прокомментировала визит Москальковой в Киев

Денисова прокомментировала визит Москальковой в Киев - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кроме присутствия на суде Москалькова хочет проинспектировать условия содержания Вышинского в Лукьяновском СИЗО

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила визит в Киев российской коллеги Татьяны Москальковой, которая планирует присутствовать завтра на суде по обвиняемому в госизмене руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому. Об этом Денисова сказала в интервью Новому времени.

По информации издания, судебное заседание должно состояться завтра

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"Я сегодня переговорила с госпожой Москальковой, она подтвердила свое намерение, что она приезжает именно сегодня в Киев и завтра намерена принять участие в судебном заседании", - сказала Денисова.

Журналист уточнил, что кроме присутствия на суде Москалькова хочет проинспектировать условия содержания Вышинского в Лукьяновском СИЗО. Он спросил Денисову, не значит ли это, что она получит возможность ознакомиться с условиями, в которых удерживают украинских политзаключенных в РФ.

"Когда я разговаривала с госпожой Москальковой, она настаивала только на том, чтобы ей обеспечили беспрепятственный проезд в Украину, чтобы она имела возможность прийти в суд и принять участие в судебном заседании. Ни о чем другом речь не шла", - ответила украинский омбудсмен.

Она сказала, что о желании Москальковой посетить Лукьяновское СИЗО знает из СМИ. Денисова заявила, что информацию о якобы плохих условиях содержания Вышинского проверили – она не подтвердилась.

Сегодня Москалькова заявила, что вылетает в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского.

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Теги: Людмила Денисова, кирилл вышинский, татьяна москалькова
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