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19.03.2019, 17:07

Российский омбудсмен Москалькова заявила, что летит в Киев

Российский омбудсмен Москалькова заявила, что летит в Киев - Фото
Татьяна Москалькова (фото - скриншот видео)

В Украине эту информацию пока не подтверждают

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вылетает в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиняемого в государственной измене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом Москалькова написала в своем Instagram.

"Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского", - написала Москалькова. В другом своем посте она уточнила, что вылетает именно сегодня.

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Москалькова сообщила, что накануне направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой письмо в защиту прав Вышинского.

По информации Москальковой, Вышинский содержится "в нечеловеческих условиях" в Лукьяновском СИЗО Киева.

"По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла", - написала российский омбудсмен.

В пресс-службе Денисовой корреспонденту LIGA.net сказали, что не комментируют эту информацию, а в СБУ – что они об этом ничего не знают. "Мы не фиксируем, кто к нам собирается. Мы можем запретить или разрешить въезд по прилету", - сказала спикер СБУ Алена Гитлянская. В Госпогранслужбе на звонки не отвечают.

На сайте Подольского райсуда, куда было передано дело Вышинского, указано, что судебное заседание назначено на 26 марта, 14:20.

6 марта в Подольский райсуд Киева передан обвинительный акт против Вышинского. Он обвиняется в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности. Журналисту грозит 15 лет тюрьмы.

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Теги: Людмила Денисова, суд, кирилл вышинский, татьяна москалькова
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