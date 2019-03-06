Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 11:35

Дело Вышинского на финишной прямой: обвинение ушло в суд

Дело Вышинского на финишной прямой: обвинение ушло в суд - Фото
Кирилл Вышинский (фото - сайт боевиков)

Через ресурс РИА Новости Украина, пишет прокуратура, медиа-пространство страны долго "наполнялось искаженной информацией" о событиях последних лет

Реклама
Реклама

Сегодня, 6 марта, в Подольский райсуд Киева передан обвинительный акт против руководителя украинского филиала пропагандистского информагентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом пишет, не называя имени, пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По результатам предварительного следствия, руководитель указанной организации обвиняется в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности по ст. 109, 110, 111, а также 161, 263 УК", - подчеркнули в прокуратуре.

Реклама

Статья 109 УК - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти;
Ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
Ст. 111 - государственная измена;
Ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии;
Ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.

Читайте также: Кремль не собирается выменивать Вышинского

Следствие установило, что российское информагентство Россия сегодня (Russia Today) с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом госрегистрации создало РИА Новости Украина.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Правоохранители считают, что РФ использовала ресурс в информационной войне против Украины. Его руководитель Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене и незаконном обороте оружия, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту. В ГМС ответили, что выход из украинского гражданства для него невозможен.

14 января 2019 года ГПУ завершила расследование по Вышинскому. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, суд, госизмена, пропаганда, дезинформация, обвинение, риа новости, кирилл вышинский, информационная война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 