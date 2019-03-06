Дело Вышинского на финишной прямой: обвинение ушло в суд

Кирилл Вышинский (фото - сайт боевиков)

Сегодня, 6 марта, в Подольский райсуд Киева передан обвинительный акт против руководителя украинского филиала пропагандистского информагентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом пишет, не называя имени, пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По результатам предварительного следствия, руководитель указанной организации обвиняется в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности по ст. 109, 110, 111, а также 161, 263 УК", - подчеркнули в прокуратуре.

Реклама

Статья 109 УК - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти;

Ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Ст. 111 - государственная измена;

Ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии;

Ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.

Читайте также: Кремль не собирается выменивать Вышинского

Следствие установило, что российское информагентство Россия сегодня (Russia Today) с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом госрегистрации создало РИА Новости Украина.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Правоохранители считают, что РФ использовала ресурс в информационной войне против Украины. Его руководитель Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене и незаконном обороте оружия, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту. В ГМС ответили, что выход из украинского гражданства для него невозможен.

14 января 2019 года ГПУ завершила расследование по Вышинскому. Ему грозит 15 лет тюрьмы.