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Денисова: У незаконно осужденного в РФ Лимешко плохо со здоровьем

Денисова: У незаконно осужденного в РФ Лимешко плохо со здоровьем - Фото
Геннадий Лимешко Фото: ru.krymr.com
22.11.2019, 15:16

Гражданин Украины содержится в Ставропольской области, ему не предоставляют медпомощь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что у незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешко, который содержится в колонии в Ставропольском крае, ухудшилось состояние здоровья. Об этом она написала в Facebook.

Денисова отмечает, что у Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах, ногах появились болезненные высыпания. Несмотря на проблемы со здоровьем администрация колонии не обеспечивает ему медпомощь. Поэтому Денисова в неотложном порядке обращается к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры.

  • Лимешко был задержан 12 августа 2017 года на территории временно оккупированного Крыма ФСБ. Оккупанты назначили мужчину "военнослужащим ВСУ", "агентом СБУ" и обвинили его в "подготовке диверсий" на полуострове - на ЛЭП, дорогах и других объектах.

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