Денисова: Уже более 200 обращений о нарушениях избирательных прав

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила 218 телефонных обращений и 21 электронное сообщение от избирателей по состоянию на 13:00. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Денисовой, 40% обращений касаются реестра.

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"В списках избирателей допущены неточности, технические ошибки, описки в дате рождения, в адресе проживания избирателя. Таких у нас 40% - 114 только сегодня обратилось. Мы советуем нашим гражданам обращаться к председателю УИК, контролируем этот вопрос, когда они обращаются. Все, кто обратился до 14-ти часов, избирательное право реализовали и проголосовали. Потом - нет в списках избирателей, но здесь вопрос уже сложнее: сейчас уже ничего нельзя сделать, только, уже если будет второй тур, обратиться в отдел реестра и установить, чтобы человек был занесен в списки", - сообщила омбудсмен.

Кроме того, Денисова отметила, что некоторые участки открывались с опозданием, а ряд участков неприспособлены для людей с инвалидностью.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.