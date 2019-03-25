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25.03.2019, 20:11

Депутат Березенко подал в суд на кандидата в президенты

Депутат Березенко подал в суд на кандидата в президенты - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутата возмутило выступление Гриценко 7 февраля в эфире телепрограммы "Право на власть" на 1+1

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Народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко заявил, что подал иск в суд против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства. Об этом Березенко сообщил в своем Facebook.

"Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал депутат.

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По словам Березенко, в иске он указал символическую сумму компенсации – одну гривню. "Потому что считаю, что именно столько сегодня и стоит слово "самого честного" кандидата", - отметил депутат.

Вместе с тем народный избранник отметил, что сейчас еще у Гриценко есть "шанс извиниться за свои слова".

В исковом заявлении, часть которого обнародовал Березенко, речь идет о выступлении Гриценко 7 февраля в эфире телепрограммы "Право на власть" на 1+1.

По словам депутата, Гриценко озвучил информацию, "которая непосредственно касалась Березенко".

"Ответчик утверждал о якобы возмущении людей попытками, когда их" хотят покупать" и "покупают на их же деньги" и о "масштабах этих покупок в штабе "главного кандидата", - говорится в исковом заявлении.

Гриценко также заявил, что на подкуп якобы выделено 2 миллиарда гривень.

Президент Петр Порошенко решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента. 

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Теги: Сергей Березенко, выборы, иск, анатолий гриценко
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