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Депутат Киевсовета пользуется поддельным дипломом - прокуратура

Депутат Киевсовета пользуется поддельным дипломом - прокуратура - Фото
диплом
06.09.2019, 09:40

Если вину депутата VIII созыва Киевсовета докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы

Депутат Киевского городского совета подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области

Как информирует пресс-служба, прокурор Киевской области уже сообщил о подозрении депутату Киевсовета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины. 

Если вину депутата VIII созыва Киевсовета докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в госорган использовал заведомо поддельные документы о получении высшего образования в одном из высших учебных заведений. 

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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