Депутат-коммунист из Чехии поехал к боевикам ДНР: в МИД возмущены

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил визит депутата от Коммунистической партии Чехии в Моравии Зденека Ондрачека во временно оккупированный Донецк. Об этом он написал в своем Twitter.
"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику", - подчеркнул чешский министр.
Он также отметил, что кроме видео с этим "успехом", не знает, какова была цель поездки.
Он подразумевал видео, которое после визита чешского депутата опубликовали в соцсетях с подписью "Делегация Чехии прибывает", а главарь террористов Денис Пушилин назван "президентом Донецкой народной республики".
“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj— Michal Kubal (@MichalKubal) 15 травня 2019 р.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис поблагодарил главу МИД Чехии за осуждение визита и выразил надежду, что парламент Чехии также осудит поездку Ондрачека.
"Это обидно, когда кто-то нарушает международное право, прикрываясь флагом и гимном дружественной к Украине Чехии" - написал Перебыйнис в Twitter.
24 апреля посольство Украины в Чехии потребовало от тамошнего издания Český rozhlas публичных извинений за материал, в котором оскораблялся украинский народ и избранный президент. Издание позже исправило заголовок, однако редактировать что-либо в тексте - отказалось.