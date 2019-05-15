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15.05.2019, 18:33

Депутат-коммунист из Чехии поехал к боевикам ДНР: в МИД возмущены

Депутат-коммунист из Чехии поехал к боевикам ДНР: в МИД возмущены - Фото
Фото: скриншот видео

Глава МИД Чехии заявил, что депутат официально не представлял Чехию и цель этой поездки неизвестна

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил визит депутата от Коммунистической партии Чехии в Моравии Зденека Ондрачека во временно оккупированный Донецк. Об этом он написал в своем Twitter.

"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику", - подчеркнул чешский министр.

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Он также отметил, что кроме видео с этим "успехом", не знает, какова была цель поездки.

Он подразумевал видео, которое после визита чешского депутата опубликовали в соцсетях с подписью "Делегация Чехии прибывает", а главарь террористов Денис Пушилин назван "президентом Донецкой народной республики".

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Теги: чешский депутат, война, Донбасс, чехия
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