Депутат-коммунист из Чехии поехал к боевикам ДНР: в МИД возмущены

Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил визит депутата от Коммунистической партии Чехии в Моравии Зденека Ондрачека во временно оккупированный Донецк. Об этом он написал в своем Twitter.

"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику", - подчеркнул чешский министр.

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Он также отметил, что кроме видео с этим "успехом", не знает, какова была цель поездки.

Он подразумевал видео, которое после визита чешского депутата опубликовали в соцсетях с подписью "Делегация Чехии прибывает", а главарь террористов Денис Пушилин назван "президентом Донецкой народной республики".