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29.05.2019, 09:55

Депутат-"радикал" пытается оспорить еще один указ Порошенко

Депутат-"радикал" пытается оспорить еще один указ Порошенко - Фото
Фото: pixabay.com

Депутат Виктор Вовк подал иск против присвоения дипломатического ранга Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому

Депутат Радикальной партии Виктор Вовк подал в Окружной админсуд Киева иск против министра иностранных дел Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Об этом суд сообщает на сайте.

Вовк просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел, который подал в письме пятому президенту Петру Порошенко представление на присвоение дипломатического ранга, и отменить соответствующее письмо МИД.

Порошенко 19 мая присвоил Герасимову и Логвинскому, а также Владимиру Арьеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Вчера, 28 мая, президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

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Теги: Артур Герасимов, МИД, павел климкин, Виктор Вовк, Григорий Логвинский, дипломатический ранг
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