Депутат-"радикал" пытается оспорить еще один указ Порошенко

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Депутат Радикальной партии Виктор Вовк подал в Окружной админсуд Киева иск против министра иностранных дел Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Об этом суд сообщает на сайте.

Вовк просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел, который подал в письме пятому президенту Петру Порошенко представление на присвоение дипломатического ранга, и отменить соответствующее письмо МИД.

Порошенко 19 мая присвоил Герасимову и Логвинскому, а также Владимиру Арьеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Вчера, 28 мая, президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.